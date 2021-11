Zehnjähriger bei Verkehrsunfall in der Donaustadt verletzt

Am Biberhaufenweg in der Donaustadt kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde.

Eine 40-jährige Pkw-Lenkerin fuhr Richtung Siegesplatz und wollte an der Kreuzung mit der Heustadelgasse nach rechts abbiegen. Im selben Moment wollte ein Zehnjähriger die Fahrbahn der Heustadelgasse auf dem Schutzweg überqueren.

Dabei kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem der Bub leicht verletzt wurde. Die Berufsrettung hat den Zehnjährigen notfallmedizinisch versorgt, er musste nicht ins Spital gebracht werden.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: