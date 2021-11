Festnahme in Hernals: Drogen und knapp 40.000 Euro sichergestellt

Am Mittwochvormittag hat die Polizei im Zuge einer Fahrzeugkontrolle Drogen und Bargeld vorgefunden und sichergestellt.

Bei der Kontrolle in der Hernalser Lacknergasse konnten die Beamten Cannabis in einer Tasche, Kokain unter dem Fahrersitz und Bargeld in Höhe von 2.740 Euro finden. Vorläufig wurden zwei 24-jährige Österreicher festgenommen. Sie stehen im Verdacht, Rauschgift zu verkaufen.