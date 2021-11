Mutmaßlicher Schlepper in Meidling festgenommen

Zielfahndern des LKA Wien ist es gelungen, einen mutmaßlichen Schlepper am Mittwochvormittag vor seinem Wohnhaus in Meidling festzunehmen. Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen 41-jährigen serbischen Staatsbürger.

Der Mann wurde mittels Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien wegen des Verdachts der Schlepperei und der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung in Serbien gesucht. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.

