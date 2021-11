Am Montagvormittag wurde ein Polizist auf einen jungen Mann in Ottakring aufmerksam, der an einem abgestellten Zivilpolizeiauto hantierte.

Der 25-jährige Tunesier wurde von dem Beamten angehalten und festgenommen. Bei ihm konnte ein so genannter "Jammer" sichergestellt werden. Es handelt sich um ein Gerät, welches die Funkverbindung zwischen Pkw und Funkfernbedienung unterbrechen kann.