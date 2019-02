Yoga-Events in Wien: Ooooom liebsten ungewöhnlich

Wer am Yoga-Brunch in der Turnhalle im Brick 5 in Rudolfsheim-Fünfhaus teilnehmen will, braucht Glück. Denn die Kombination von einer eineinhalbstündigen Yoga-Einheit mit vegetarischem Brunch-Buffet danach hat mittlerweile so viele Fans, dass jeder neue Termin in kürzester Zeit ausgebucht ist. Im Rhythmus von etwa drei Monaten veranstaltet Yogalehrerin Jasmin Spanitz das Event unter dem Titel "Yoga Brunch Vienna".