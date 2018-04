Yoga-Boom in Wien: Herabschauender Hund im heißen Kokon

Schweiß rinnt über die Stirn, über die Wange, über den Oberarm. Nicht nur, weil die Position des Herabschauenden Hundes auf Dauer anstrengend ist, sondern auch, weil es in dem Übungsraum 37 Grad hat. „Übungsraum“, trifft es dabei nicht ganz. Es ist ein Kokon, in dem die Yoga-Stunde abgehalten wird, eine violette Luftburg in der Form eines Iglus, das in einer Altbauwohnung in Wien-Margarethen aufgestellt wurde. „Hot Pod Yoga Vienna“ (dt. heiße Kapsel, heiße Schale) heißt das neue Studio passenderweise.

Studiobetreiber Laura Kleibl und Jean Philippe hatten das Konzept in London kennengelernt – und sich gedacht, dass es auch in Wien Anklang finden würde. Und das tut es.