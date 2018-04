Fitness-Boom: Österreicher schwitzen sich in Höchstform

Alexandra Kraus hängt das Handtuch über die Seitenstange des Steppers, steckt die Trinkflasche in die Halterung und drückt auf „Quick Start“. Eigentlich hat sich die 25-Jährige immer für einen Sportmuffel gehalten. Aber vor zwei Jahren hat sie sich noch einmal einen Ruck gegeben. Weil sie am Abend zwar vom Lernen oft müde, aber körperlich unausgelastet war. Weil auf Instagram immer wieder diese Bilder der sportlichen Blogger auftauchten. Und weil das auf einmal alle machten.

Mittlerweile geht die Wienerin mit ihrem Freund vier Mal die Woche ins „Fit Inn“ in der Hofmühlgasse (6. Bezirk). Zuerst Cardio-Training am Stepper, anschließend Krafttraining an den Geräten. „Abwechselnd Übungen für Popsch und Bauch“, sagt Kraus und lacht, bevor sie in die Pedale tritt.