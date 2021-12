yeswecare: Schönborn beteiligt sich an Aktion, aber nur symbolisch

Kardinal Christoph unterstützt die Initiative #YesWeCare für das Lichtermeer zum Gedenken an die an Covid-19 verstorbenen Menschen. An der Aktion auf der Wiener Ringstraße am Sonntagabend wird der Kardinal zwar nicht persönlich teilnehmen, er werde aber für alle Opfer der Pandemie Kerzen entzünden und in seine Fenster im Erzbischöflichen Palais stellen, sagte der Wiener Erzbischof am Sonntag der Nachrichtenagentur Kathpress.