„Ein Zeichen des Miteinanders“

5.127 Kerzen wurden am 18. Dezember 2020 am Stephansplatz entzündet – für jede und jeden Verstorbenen eine Kerze. Mit einem stillen Gedenken am Stephansplatz wollten die Initiatoren der Caritas der Trauer und dem Schmerz um die Opfer der Pandemie Raum geben. Damals setzten Menschen in ganz Europa Zeichen der Solidarität – und die ersten Impfungen gaben Anlass zur Hoffnung, dass die Pandemie bald bewältigt sein werde.

300.000 Menschen

Vor 28 Jahren, am 23. Jänner 1993, bewegte die bisher größte Demonstration Österreich das Land. Das „Lichtermeer“ war eine von SOS Mitmensch initiierte und von verschiedenen zivilgesellschaftlichen, politischen und religiösen Organisationen unterstützte Demonstration gegen Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz. In Wien nahmen bis zu 300.000 Menschen an der Aktion teil, weitere Demonstrationen gab es in Städten wie Graz, Linz, Innsbruck und Salzburg. Unmittelbarer Anlass war das Ausländervolksbegehren der FPÖ („Österreich zuerst“), die Kundgebung richtete sich aber auch gegen die Asyl- und Zuwanderungspolitik der Großen Koalition. Vorbild für das Lichtermeer waren die Großdemonstrationen in Deutschland 1992. In Ostdeutschland hatten Rechtsradikale im Spätsommer und Herbst Asylwerberheime angegriffen. Ende November starben bei Anschlägen auf von türkischen Familien bewohnte Häuser in Schleswig-Holstein drei Menschen. Daraufhin demonstrierten in mehreren Städten Hunderttausende mit Lichterketten gegen rechtsradikale Gewalt.