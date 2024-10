Bei diesen Wiener Würstelständen geht es nicht um die Wurst

Andere Metropolen haben Streetfood, Wien hat den Würstelstand. Touristen lieben ihn, Wiener leben ihn. Wenn nachts der Heißhunger kommt, ist er oft die einzige Option.

Dass der Würstelstand auf die Unesco-Liste des immateriellen Welterbes gesetzt werden soll, ist in erster Linie zwar eine Marketingidee, aber auch nicht ganz abwegig. Man kann sich die Stadt ohne Würstelstand nicht wirklich vorstellen; das würden wahrscheinlich auch vegane Wienerinnen und Wiener unterschreiben.

Kurioserweise weiß man gar nicht so genau, wie viele Würstelstände es in Wien überhaupt gibt. Insgesamt verabreichen 2.200 Betriebe „Speisen in einfacher Art“, da sind aber auch kleine Lokale sowie Kebab, Pizzaschnitte, Asia-Nudel & Co dabei; Würstelstände werden in dieser Statistik nicht extra ausgewiesen. In der Wiener Wirtschaftskammer kursiert, laut Falter, die Zahl 179; sie beruht auf Angaben eines Würstelstandlers, der vor einigen Jahren selbst eine Zählung durchgeführt hat.