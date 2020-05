"Wollen diesen Roma am Pranger sehen“

Einer der Betroffenen ist Albert Welledits, Chef des Salm Bräu am Rennweg. Als Hausvertrauensmann der Eigentümergemeinschaft in der Schweizertalstraße (Hietzing) versucht er seit Monaten, die Ungereimtheiten bei den Geldflüssen aufzuklären – und wird jetzt von Dirnberger mit rassistischen Droh-Mails eingedeckt: „Wer bei uns Deutschen Gänse klaut, wurde öffentlich gehaut, wenn so einer Bier jetzt braut, soll sich sorgen seiner Haut! dieser Haut sollte vorab nichts geschehen, wir wollen diesen Roma nur am Pranger sehen.“ Unterzeichnet hat Dirnberger das Mail, das an Dutzende Empfänger ging (darunter der dritte Nationalratspräsident Martin Graf und meh­rere Burschenschaften), „mit waffenstudentischem Gruß“.

In einem weiteren Mail spricht Dirnberger dem Wirt seine „Daseinsqualitäts­chance“ ab. Welledits, dessen Vorfahren aus Ungarn stammen, brachte umgehend Anzeige wegen Volksverhetzung ein. Er kritisiert, dass die Staatsanwaltschaft – wie auch in der Untreue-Causa – viel zu zögerlich vorgeht. „Die Ermittlungen laufen“, heißt es dort knapp.

„Ich habe nichts gegen Roma“, lautet Dirnbergers Erklärung für seine Entgleisungen. „Aber hier sind mehrere zusammengegangen, um meine Firma zu ruinieren“, sagt er und verweist auf Ex-Mitarbeiter mit burgenländisch-kroatischen Wurzeln. Er sieht sich als Opfer einer Intrige und will seinerseits gegen die Eigentümer wegen offener Forderungen vorgehen.