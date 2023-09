Wohnungsbrand in Wien-Liesing: Feuerwehr rettete 19 Menschen

Zahlreiche Menschen hat die Berufsfeuerwehr Wien Samstagfrüh bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in Liesing aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass und Christian Feiler, Sprecher der Berufsfeuerwehr, brach das Feuer aus ungeklärter Ursache kurz nach 5.00 Uhr in einer Wohnung im ersten Stock eines Hauses im Bezirksteil Mauer aus.

Die Feuerwehr brachte die Flammen mit zwei Löschleitungen im Innenangriff unter Atemschutz und im Außenangriff, weil der Brand von einem Balkon auf einen weiteren überzuspringen drohte, unter Kontrolle. Gleichzeitig brachten die Einsatzkräfte zahlreiche Hausbewohnerinnen und -bewohner mit Fluchtfilterhauben in Sicherheit.