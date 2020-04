Wohnungsbrand in Wien: Bewohnerin rettete sich ins Stiegenhaus

In der Nacht auf Montag brach in der Radetzkystraße in Wien-Landstraße in einer Wohnung ein Brand aus. 33 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten in sieben Fahrzeugen aus. Bei ihrer Ankunft schlugen aus vier Fenstern des Hauses bereits Flammen, der Brand drohte, auf die darüber liegende Wohnung überzugreifen.

Die Inhaberin der Wohnung konnte sich noch selbst ins Stiegenhaus retten und wartete vor der offenen Wohnungstüre sitzend auf die Feuerwehr. Das Stiegenhaus war aber schon stark verraucht, deshalb wurden die Frau und die Bewohner einer weiteren Wohnung mit Masken in Sicherheit gebracht und von der Rettung versorgt.