Kurz vor zwei Uhr Früh erreichte die Feuerwehr am Donnerstag ein Notruf, dass es in einem mehrstöckigen Wohnhaus zu einem Zimmerbrand gekommen war. Weil der Brand in einer Erdgeschosswohnung ausbrach, war in der Folge das gesamte Stiegenhaus voller Brandrauch und damit ein möglicher Fluchtweg versperrt.

Die Wohnungsinhaber der Brandwohnung konnten sich in Sicherheit bringen, erlitten aber schwere Verbrennungen.

Die Feuerwehrleute drangen mit einer Löschleitung unter Atemschutz zum Brandherd vor. Mit Hochleistungslüftern wurde das Stiegenhaus rauchfrei gemacht.

Ursache unklar

Die zwei Schwerverletzten aus der Brandwohnung wurden von Einsatzkräften der Feuerwehr und Polizei erstversorgt. In weiterer Folge wurden sie der Berufsrettung, die mit mehreren Teams vor Ort war, übergeben und in ein Spital gebracht. Zwei weitere Personen wurden ambulant behandelt.

Die Brandursache ist noch unklar. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

