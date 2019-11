Wienerin gründete europäische Bürgerinitiative

82 Millionen Menschen sind in der EU punkto Wohnkosten massiv überlastet, weil sie mehr als 40 Prozent ihres Einkommens zahlen müssen, um ein Dach über dem Kopf zu haben. Das entspricht ungefähr der Einwohnerzahl Deutschlands. Und eine Besserung ist nicht in Sicht.

Ganz im Gegenteil – die Entwicklung der vergangenen Jahre lässt Schlimmes befürchten. So stiegen die Mieten im Österreichschnitt von 2008 bis 2018 um 39 Prozent und in Wien sogar um 49 Prozent an. Und auch Eigentum wurde teurer – um satte 82 Prozent. „In ganz Europa ist es dasselbe: Wo Mieten nicht gedeckelt sind, explodieren sie“, sagt Karin Zauner-Lohmeyer. Um dem entgegenzuwirken, gründete die Wienerin gemeinsam mit internationalen Gleichgesinnten die europäische Bürgerinitiative „Housing for all“. Deren Ziel: mehr leistbarer Wohnraum in Europa.

„Der freie Markt bringt keinen leistbaren Wohnraum hervor – das hat noch nirgends funktioniert“, sagt Zauner-Lohmeyer, die beruflich mit dem kommunalen Wohnbau zu tun hat. Deshalb brauche es einen starken gemeinnützigen Sektor. Um diesen nachhaltig zu stärken, schlägt die Bürgerinitiative eine Reihe von Gesetzesänderungen vor.