Wie eine Wohnung in der Wohnung

Ihrer Erfahrung nach haben die angehenden Erwachsenen ganz genaue Vorstellung darüber, wie sie ihr Traumzimmer gestalten möchten: „Mädchen wissen schon mit drei Jahren, was sie wollen. Die Buben lassen sich mehr führen.“ Grundsätzlich gibt es zwei Herangehensweisen, wie man zu einem für sich passenden Jugendzimmer kommt. Entweder man sucht in Möbelhäusern beziehungsweise direkt beim Hersteller nach einem Set und kauft so Bett, Kleiderkasten und Schreibtisch im selben Stil. Die zweite Variante: Man besorgt alles einzeln. „Es liegt im Trend, dass sich Jugendliche ihr Zimmer laufend selbst zusammenstellen“, sagt Schnögass-Mück.