Seite an Seite am Seeufer vereint

Der See vor der Türe ist übrigens einer von Kößlers größten Kundenbringern. „Viele, die zum Baden kommen, holen sich schnell etwas zu lesen.“ Der Grund sei mitunter auch ein praktischer, scherzt der Buchhändler:

„Wenn Sie mit dem Smartphone in der Sonne liegen, bekommen sie schnell einen Sonnenbrand. Mit einem Buch ist das etwas anderes.“

Info und Events

Die Buchhandlung: 22., Janis-Joplin-Promenade 6, Mo.–Fr.: 10–19, Sa.: 10–17 Uhr, Details hier.

Lesung „Sommer in Wien“: Buchhändlerin Petra Hartlieb ( Hartliebs Bücher) stellt am 6. Juni in den Seeseiten den dritten Roman ihrer Jahreszeiten-Trilogie vor. 19–22 Uhr, 5 Euro Kosten-beitrag.

Kinder-Vorlesespaß: Die Seeseiten-Buchhändler lesen am 8. Juni im Geschäft Kindern „von 3 bis 111 Jahren“ vor.

11–12 Uhr, kostenlos.

Dachgartenlesung: „Jesolo“Die Wiener Autorin Tanja Raich liest am 14. Juni aus ihrem Debüt – und zwar in luftigen Höhen. Treffpunkt: gegen 19 Uhr in der Seeseiten Buchhandlung, gemein-sam geht es auf die Dachterrasse. 19–22 Uhr, 5 Euro Kostenbeitrag.

Mondscheinlesung: „Monster“Bestsellerautor Kurt Palm kommt am 21. Juni mit seinem neuen Roman in die Seestadt. Treffpunkt: gegen 20 Uhr in der Seeseiten Buchhandlung, die Lesung findet an der Promenade auf der Wiese statt. 20.30–23 Uhr, kostenlos, Picknickdecke mitbringen.