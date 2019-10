In der Stadt: Die Natur-Oasen sollen mehr werden

Noch nicht in trockenen Tüchern ist dagegen der öffentliche Durchgang durch den Theresianum-Park, auf den die Bezirksvertretung auf der Wieden schon seit Jahren drängt.

Zwar suche man im Zuge der Flächenwidmung für das Areal zwischen Taubstummengasse, Argentinier-, Theresien- und Favoritenstraße vorsorglich den Dialog mit den betroffenen (und nicht sonderlich begeisterten) Parteien – mit Theresianum und Diplomatischer Akademie. Bis dato sei die technische Machbarkeit eines Durchgangs aber nicht geklärt, sagt Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl ( SPÖ).

Unerhört blieb bis dato auch der Wunsch von Saya Ahmad, SPÖ-Bezirkschefin am Alsergrund. Ihr wäre die öffentliche Nutzung des Gartens beim Priesterseminar in der Strudlhofgasse ein Anliegen. Trotz mehrerer Anläufe ist hier aber keine Einigung in Sicht.