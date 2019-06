Gemeinsam ist man weniger allein – auch im Wohnbau

„Aktuell wird auch ein Gemeinschaftsraum für Schulhilfe genutzt, wo die Bewohner den Kindern Nachhilfe geben oder zusammen bei den Hausübungen helfen“, sagt Smagacz-Jedlinski.

Soziologin vernetzt

Große Freiflächen laden zum Garteln ein. Das Ziel war es, ein Grätzel zu schaffen, in dem man sich wohlfühlt, gemeinsam für einander da ist und das Sicherheit gibt – auch durch die nahe Infrastruktur mit ausreichenden Einkaufsmöglichkeiten und gesundheitlicher Versorgung. „Je mehr man sich mit der Umgebung und den Nachbarn wohlfühlt, desto besser ist auch das Zusammenleben“, so Smagacz-Jedlinski.

Ebenfalls zum Generationen-Konzept gehört in diesem Fall eine ausgebildete Soziologin, die sich um die Bedürfnisse der Bewohner kümmert, beim Vernetzen hilft und anstehende Fragen beantwortet. „Nach zwei Jahren erstellen wir einen Bericht, was beim Projekt funktioniert hat und was nicht, und können so Erkenntnisse für zukünftige Projekte gewinnen.“