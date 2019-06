Förderungen halten das Preisniveau niedrig

Im österreichweiten Durchschnitt kostete eine Hauptmietwohnung im abgelaufenen Jahr 7,8 Euro pro Quadratmeter und Monat – 2,1 Euro davon entfielen auf die Betriebskosten. Am teuersten wohnt man in Salzburg (9,2 Euro), in Vorarlberg (9,0 Euro) und in Tirol (8,7 Euro). Erst dahinter folgt Wien – mit im Schnitt 8,3 Euro pro Quadratmeter und Monat.