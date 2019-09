Das (Er-)leben unter einem Dach

Der 47-Jährige wohnt dort in einer Vierer-WG und lebt damit in einem der österreichweit 83.000 Mehrpersonenhaushalte, in welchen keine Eltern-Kind-Beziehungen vorhanden sind (Statistik Austria, 2018). „Es macht mir Spaß. Wenn ich quatschen möchte, ist wer da“, erzählt Sven. Ein Grund, weshalb er sich für diese Wohnform entschieden hat – freiwillig.

Für Gudrun Peller, die als Architekturexpertin die Nachbarschaftsentwicklung im Generationenband begleitete, ein notwendiger Faktor: „Es ist wichtig, sich bewusst und freiwillig für eine WG zu entscheiden, damit sie funktioniert.“