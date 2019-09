Fragen zum Wohnen schnell beantwortet

Wie setzen sich Betriebskosten zusammen? Wie kann ich mein Eigenheim schützen und wie lerne ich am besten meine Nachbarn kennen? – Fragen rund ums Wohnen, die viele Menschen beschäftigen. Auf der 19. Wohnmesse in Wien können Interessierte auf diese Fragen die richtigen Antworten finden.

Die Messe findet vom 5. bis zum 7. September in der Millennium City (Plaza, 1. Stock, Anm.) in Brigittenau statt. Wohnservice Wien organisiert die Veranstaltung, auf welcher sich jeder kostenlos beraten lassen kann.

MieterHilfe, Wohnberatung und Co.

Der Fokus liegt dieses Jahr auf den Services der Stadt Wien. Vor Ort sind somit etwa die MieterHilfe, die Wohnberatung Wien, wohnpartner, IBA– Wien ( Internationale Bauausstellung, Anm.) und Wiener Wohnen.

An den Ständen erfahren Interessierte, welche Schritte sie setzen müssen, um an eine Gemeindewohnung oder eine geförderte Wohnung zu gelangen, und welche Bauprojekte in Zukunft dafür in Wien zur Verfügung stehen.

Haben Interessierte Fragen zur Finanzierung, informiert die Wohnberatung Wien auch gerne über Zuschüsse und Fördermöglichkeiten.

Ist man bereits Mieter einer Wohnung, so hilft die MieterHilfe bei rechtlichen Fragen gerne weiter.