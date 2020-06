Wohngruppen statt Haft für Jugendliche ab 2015

Nun steht (nach monatelanger Planung) ein neues Projekt: Der Verein Kidsnest (Trägerverein: Kinderfreunde und Kinderdörfer NÖ), wird außerhalb von Wien (etwa in St. Pölten) eine sozialpädagogische Wohngemeinschaft für zunächst acht bis zehn jugendliche U-Häftlinge organisieren. Sie sollen nicht von Justizbeamten bewacht, über Nacht aber dennoch eingeschlossen werden, Ausgänge am Abend sind nur in Begleitung von Betreuern möglich. Doppelt besetzte professionelle Betreuung soll rund um die Uhr gewährleistet sein. In der Gruppe arbeiten ein Sozialpädogoge, ein klinischer Pschologe, ein Psychotherapeut und ein Lehrer mit den Jugendlichen.

Die Wiener Jugendrichterin Beate Matschnig verspricht sich viel von dem Konzept, weil die Betreuungsdichte so hoch ist. Bis Ende des Jahres soll ein weiterer Trägerverein ausgewählt und die Zahl der Plätze auf 25 angehoben sein. Anfang 2015 könnten die Wohngruppen starten, wenn Justizminister Wolfgang Brandstetter grünes Licht gibt. Der plant auch ein neues modernes Jugendgefängnis im derzeitigen Polizeianhaltezentrum Wien-Hernals.