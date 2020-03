Wohnbau: Favoritner reden bei der Stadtentwicklung mit

Hier setzt das Projekt „Willst du mein Favoriten sein?“ an, das sich sozialer Medien und anderer digitaler Kanäle bedient, um den Bewohnern zur Mitsprache zu verhelfen. Es geht darum, den Spagat zwischen Wohnraumerrichtung und Grünraumerhaltung zu schaffen und dabei den Dorfcharakter des Bezirks zu erhalten.

Möglichkeiten dazu bietet die Website favoriten.wienwirdwow.at, auf der wöchentlich über bezirksspezifische Fragen abgestimmt werden kann sowie das „Dialograd“ – ein Lastenrad, das ab Mitte März im Bezirk unterwegs ist und die Abstimmung in Form von Tablets zu den Bürgern bringt. Los geht’s am 18. März in der Per-Albin-Hansson-Siedlung.

Zur Halbzeit des Projekts ist eine Stadtteilwerkstatt geplant, in deren Rahmen erste Eckpunkte des Stadtentwicklungskonzepts festgelegt werden. Ende Juni lädt die Stadtentwicklung dann zu einer großen Infoveranstaltung, um die Ergebnisse zu präsentieren. Der Ort steht noch nicht fest.