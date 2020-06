Pöbeleien bei Demo vor Rathaus

Am Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz ist es Samstagabend zu Pöbeleien und Beschimpfungen bei einer Demonstration gegen die Burschenschafter des Wiener Korporationsrings gekommen.

Dieser veranstaltete am Samstag den Kommers im Rathauskeller. Aufgerufen zu den Protesten hatte die Plattform "NOWKR" unter dem Motto "Den WKR-Kommers unmöglich machen", die auch schon an den Demonstrationen gegen den WKR-Ball im Jänner aktiv war.

100 Demonstranten protestierten zunächst friedlich, vor dem Eingang zum Rathauskeller kam es dann aber zu Handgreiflichkeiten. Es habe keine Festnahmen, lediglich eine Identitätsfeststellung gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei.

Nach einem Demonstrationszug, der sich um etwa 18.00 Uhr von der Florianigasse in Wien-Josefstadt Richtung Rathausplatz in Bewegung gesetzt hatte, versammelten sich die Teilnehmer der Kundgebung vor dem Rathauskeller. Dort sei es "hin und wieder" zu Pöbeleien bzw. Beschimpfungen gegen die Burschenschafter gekommen, so die Polizei; sonst gab es keine Vorfälle. Um etwa 21.00 Uhr löste sich die Demonstration auf.