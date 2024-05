Wirtshaussterben: Elf Kilometer lange Durststrecke am Wiener Stadtwanderweg

Der KURIER-Bericht über die Krise der Wiener Ausflugslokale hat zu zahlreichen Reaktionen geführt. Auf einen ganz besonders prekären Umstand macht dabei Leser Ernst Holzmann aufmerksam – nämlich, dass es entlang des beliebten Stadtwanderwegs 8 (Sophienalpe) in Wien-Penzing nunmehr keine einzige Einkehrmöglichkeit mehr gibt. Just dort, wo man früher gleich vier Mal Rast machen konnte, herrscht nun überall Sperrstunde: Auf der Sophienalpe (seit 2021 geschlossen) genauso wie auf der unweit daneben befindlichen Mostalm (Besitzer 2021 verstorben), und der „Jägerwirt“ an der Mauerbachstraße wich schon vor Jahren einer Wohnhausanlage.

Ohne Proviant geht nichts

Blieb nur noch die Rieglerhütte unterhalb der Sophienalpe – doch auch die sperrte heuer im Frühjahr nicht mehr auf. Damit heißt es für Wanderer auf der elf Kilometer langen Rundstrecke, für die drei bis vier Stunden einzuplanen sind, unbedingt genug Proviant einzupacken. Aber auch daran zu denken, dass es jetzt auch keine Toiletten mehr entlang des Weges gibt.