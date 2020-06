Wilhelminenberg: Stadt Wien wird Staatsanwaltschaft einschalten

Das Jugendamt (MA 11) hat von den brutalen Übergriffen auf Kinder in den Wiener Heimen bereits in den 1960er-Jahren gewusst. Der Endbericht der Wilhelminenberg-Kommission bestätigt KURIER-Recherchen, nachdem sich bereits damals Eltern massiv über die körperliche Züchtigung ihrer Kinder in Heimen beschwert hatten. Auch Erzieher haben sich wegen der Zustände am Wilhelminenberg an die MA 11 gewandt. Kommissionsleiterin Barbara Helige: „Passiert ist nix.“ Niemand wurde zur Verantwortung gezogen.

Möglich sei, einige ehemalige Erzieherinnen des Wilhelminenbergs der Beitragstäterschaft zu überführen: Sie sollen Mädchen in Zimmer gebracht haben, wo sie von fremden Männern vergewaltigt worden sind. Eine Liste mit etwa 20 bis 30 Namen wurde dem zuständigen Stadtrat Christian Oxonitsch ( SPÖ) übergeben. Wie dieser im KURIER-Interview bestätigt, wird er die Liste an die Staatsanwaltschaft weiterleiten. Weitere ehemalige Heime will er vorerst nicht untersuchen lassen.

KURIER: Welche Schlüsse zieht die Stadt aus dem Bericht der Wilhelminenberg-Kommission? Christian Oxonitsch: Dass es ein richtiger und wichtiger Schritt war, ab den 1970er-Jahren die geschlossenen Institutionen aufzulassen und betreute Wohngemeinschaften einzurichten. Wir haben auch erkannt, dass Kontrollinstanzen versagt haben. Diese müssen mehr geprüft werden. Wir haben daher auch einen unabhängigen Ombudsmann für alle Kinder in den betreuten Wohngemeinschaften geschaffen.

Wird es eine offene Dokumentationsstelle der Stadt geben, in der jeder die Heim-Geschichte nachvollziehen kann, wie von der Kommission gefordert? Das ist eine gute Anregung. Allerdings sind noch viele Fragen zu klären, etwa jene des Datenschutzes. Es ist mir aber sehr wichtig, dass alle relevanten Daten für die Betroffenen einsehbar sind. Es gibt keine Alternative zu Offenheit und Transparenz.

Die Kommission hat auch angeregt, den gesamten Bericht der Staatsanwaltschaft für weitere Ermittlungen zu übergeben. Werden Sie dem nachkommen?

Selbstverständlich. Der Bericht ist eine wesentliche Grundlage für Ermittlungen und wird in einer entanonymisierten Form an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.