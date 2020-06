Wilhelminenberg: Sämtliche Heimakten vernichtet

Zwei ehemalige Heimkinder von Wilhelminenberg begleiteten den KURIER zur Präsentation des Kommissionsberichtes. Helmut Oberhauser, 63, landete in den 1950er-Jahren zwei Mal im Kinderheim Schloss Wilhelminenberg. Die brutalen Erlebnisse hat er in seinem Buch „Die blaue Decke“ (Verlag „novumpro“) eindrucksvoll geschildert. Im KURIER-Interview berichtete er unter anderem von Mädchen, die in den Duschräumen des Heimes vergewaltigt wurden. Heute ist Oberhauser glücklich verheiratet und malt realistische Bilder. Er ist – wohl wegen seiner besonnenen Art – eines der wenigen ehemaligen Heimkinder die direkten Kontakt zur Stadt Wien haben.

Jutta H., 55, verbrachte Teile ihrer Jugend in den 1970er-Jahren im Kinderheim Wilhelminenberg. Sie berichtet dem KURIER, dass sie im Waschraum des Heimes „brutal mit der Faust“ geschlagen und „mit kaltem Wasser abgespritzt“ wurde. Sie erzählt auch von Vergewaltigungen im Heim. „Die Männer habe ich nicht gekannt.“ Seit 13 Jahren ist sie in Psychotherapie. „Der Wilhelminenberg hat mich aufgefressen.“ Erst vor kurzem hat sie ihre Söhne und ihren Mann von ihren Erinnerungen an das Heim erzählt.

KURIER: Sie beide haben sexuellen Missbrauch im Heim miterlebt – als Zeuge oder am eigenen Leib. Herr Oberhauser, was haben Sie erlebt?

Helmut Oberhauser: Ich habe ausufernde Gewalt erlebt und war Zeuge von sexuellem Missbrauch. Das hat mich wahnsinnig schockiert. Ich war damals acht bzw. elf Jahre alt. Zwei Erzieher haben in einer Dusche ein Mädchen vergewaltigt. Das habe ich gesehen. Für mich ist das unvergesslich. Ich habe das auch der Jugendfürsorge gemeldet. Mir wurde gesagt, ich solle so einen Blödsinn nicht erzählen, sonst lande ich in der Psychiatrie.

Was war Ihr erster Gedanke, als Sie ins Heim Wilhelminenberg gebracht wurden?

Frau H.: Das ist ein Riesen-Anwesen! Ich bin aus der Schule abgeholt worden und wusste nicht, wo ich hinkomme. Ich hatte Angst.

Sie haben Vergewaltigungen erlebt?

Frau H.: Eine Erzieherin ist in den Schlafraum gekommen. Sie hat mich aus dem Bett rausgezogen, die Stiegen rauf und mit einem Rempler in einen Raum gestoßen.

Dort waren Männer?

Frau H.: Manchmal waren es zwei, manchmal nur einer, ab und zu auch drei. Die haben zuerst gemeint, ich soll locker bleiben. Dann hat mich einer gepackt und aufs Bett geschmissen und ...

Geschah das häufig?

Frau H.: Das ist sehr oft vorgekommen. Und es waren andere Mädchen auch betroffen. Die Erzieherin hat immer eine von uns geholt. Oft ist man dann blutüberströmt zurückgekommen. Und die Erzieherin sagte: „Halt den Mund, sonst bist du wieder dran.“

War es immer die gleiche Erzieherin?

Frau H.: Es war immer die Schwester Linda, die hat mich immer geholt.

Wie interpretieren Sie den Bericht der Kommission?

Oberhauser: Ich vermisse eine Beweislage. Es wurde gesagt, dass sämtliche Akten vom Wilhelminenberg vernichtet wurden und man sich auf die Aussagen verlassen hat. Das ist für uns Betroffene nichts Neues. Der Bericht ist nur eine Bestätigung dessen, was die Leute in den zwei Jahren immer wieder in den Medien sagten. Was soll dieser Bericht? Ich kritisiere, dass die Betroffenen nicht am Podium gesessen sind und nur die Experten darüber berichteten, was sie von uns gehört haben. Ich nehme die Gemeinde Wien dezidiert aus, weil sie guten Willen gezeigt und diese Untersuchung in Auftrag gegeben hat.

Frau H.: Ich schließe mich ihm an. Wir Betroffene hätten dort auch am Podium sitzen sollen. Es stimmt, dass das alles niemand rückgängig machen kann. Aber den Schmerz haben wir erlitten.

Zumindest ist es seit heute quasi amtlich, dass die Aussagen der ehemaligen Heimkinder zum Großteil stimmen.

Oberhauser: Ja, diese Bestätigung hat der Bericht gebracht. Die Kommission hat sich der Berichterstattung der Betroffenen angeschlossen, sie gesammelt und gebündelt. Die Aussagen mit Akten und Dokumenten zu unterstreichen, war selbst dieser Kommission unmöglich. Und ob man die Täter noch zur Verantwortung zieht, ist gleich wieder weggewischt worden.

Sie wollen der Erzieherin Linda gegenübertreten?

Frau H.: Ja, wirklich. Ich würde sie etliches fragen. Was sie dabei empfunden hat, was sie sich dabei gedacht hat. Was man da einem Kind angetan hat, ob sie kein Herz im Leib gehabt hat? Jetzt heißt es nur immer, „es ist verjährt“. Nicht nur die Vergewaltigungen, auch die Brutalität: Wir wurden geschlagen, eingesperrt, ins Wasser eingetunkt. Die Verantwortlichen sollen uns sagen: Es ist passiert! Und uns dabei in die Augen schauen. Und sie sollen dafür sorgen, dass das nie wieder passiert.