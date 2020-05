Wildtiere setzen Wiener Landwirten zu

„Wir arbeiten in und mit der Natur“, sagt Leopold Klager. Deshalb liegt es dem Obmann des Stammersdorfer Weinbauvereins fern, Wildtiere als Feinde zu betrachten. Viel Freude haben die Landwirte in Döbling und am Bisamberg aber auch nicht mit Wildschwein, Reh und Ziesel. Denn die richten zum Teil massive Schäden in Weingärten und auf Feldern an. Schadenersatz gibt es aber nur in den seltensten Fällen.

Bezahlen müsste ihn der für das jeweilige Gebiet zuständige Jäger. Doch viele Winzer melden Wildschäden gar nicht erst. Der bürokratische Aufwand stehe oft in keinem Verhältnis zur Höhe der gesetzlichen Entschädigung, erklärt Klager. Diese unterschreite den tatsächlichen Schaden bei Weitem, beklagt Christian Reindl von der Landwirtschaftskammer.

Statt der 20 bis 30 Cent pro Kilo, die die geschädigten Weinbauern je nach Lage und Traubenqualität bekommen, würde man bei der Branchenvertretung fünf Euro als „adäquat“ empfinden. Dafür wäre jedoch eine Änderung des Wiener Jagdgesetzes nötig, sagt Reindl.