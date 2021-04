Wildes Inselleben: Wo Wiens Wildlinge zuhause sind

Das Projekt „Wiener Wildnis“ ist mehr Leidenschaft als finanzielle Lebensgrundlage.

Gelebtes Miteinander

Unmöglich nachzurechnen sind die Arbeitsstunden, die hinter den Fotos stecken. Ausgerüstet mit technischem Wissen und immenser Geduld war das Fotografenpaar fast zwei Jahre zu Fuß, mit dem Rad und im Kajak auf der Insel unterwegs, mittlerweile kennen sie die 21 Kilometer wie ihre Westentasche. Die Schwierigkeit sei nicht, die Wildtiere abzulichten, sondern die Stadt im Hintergrund, erklärt der Meister: „Sonst könnte das Bild ja irgendwo entstanden sein.“

Dass der Biber seinen Bau in einem Seitenarm der Donau, vor dem Hintergrund der Triiiple-Hochhäuser gebaut hat, kommt da natürlich sehr gelegen. An diesem Nachmittag lässt sich der Wildling allerdings nicht blicken. „Der ist erst am Abend aktiv“, erklärt Popp. „Gegen 18 Uhr kommt der Biber dann heraus aus seinem Bau, pünktlich und jeden Tag.“

Hier lässt man ihn gewähren, den Wildling, mitten in der Stadt. In anderen Bundesländern wird regelmäßig der Abschuss dieser Tiere diskutiert. „Wien arrangiert sich mit den Tieren hier und kämpft nicht gegen sie. Auch das wollen wir in unseren Fotos aufzeigen“, erläutert Popp.