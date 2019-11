Erneute Übernahme-Schlacht um 3.000 Sozialwohnungen

Noch ist das nicht erfolgt, doch schon kämpfen gleich zwei Interessenten um die Übernahme des lukrativen Bauträgers. Einer davon ist das in Wien ansässige Österreichische Siedlungswerk – laut eigenen Angaben der größte gemeinnützige Immobilienkonzern in Österreich, der operativ in acht Bundesländern tätig ist.

Am 25. September schloss das Siedlungswerk einen Kauf- und Abtretungsvertrag mit jenen drei Firmen, denen die GFW-Muttergesellschaft vor dem Einstieg Hosps gehörte: Linea, Fundus und Tares. Gemäß Vertrag sollen sämtliche Anteile an das Siedlungswerk gehen.