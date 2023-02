Wild und ungekünstelt: Österreich-Tapas im Wiener Aspic

Man sei teurer als umliegende Lokale, wolle aber eben auch kein Standard sein. „Bei uns gibt es keine tolle Deko oder super Möbel. Die Preise sind fair und der Kellner leiwand“, fasst man es zusammen.

Techno für die Damen

An eine bestimmte Zielgruppe will man sich nicht richten. Zu den Gästen zählen Studenten ebenso wie eine Gruppe französischer Damen, die gleichermaßen House-Musik und Techno zu hören bekommen.

Das lockere Konzept kommt jedenfalls gut an. Vor allem zu Mittag ist das Lokal gut gefüllt, geöffnet ist Montag bis Freitag ab 11 Uhr. Wer abends vorbeikommt und noch einen Absacker trinken will, sollte den Espresso Martini bestellen. Den Kaffeelikör mit Orangenote stellt Grafeneder selbst her, der Schaum erinnert an Orangen-Soft-Cake.

Bis das Aspic auch an den Wochenenden öffnet, wird es noch etwas dauern. Für den Sommer ist der Schanigarten jedenfalls schon genehmigt. Auch um eine Genehmigung für den versteckten Innenhof ist man bemüht. Die Bewilligung dürfte aber aufgrund der Anwohner schwieriger werden.