Gesundheitspolitik: Heimlicher Umzug der Wiener Spitäler-Chefs wirft Fragen auf

Betreten verboten!

Der wahre Dienstort ist jedoch zweifelsfrei in der Lazarettgasse 14 am Alsergrund auszumachen, wie dort einige mit gelben Klebebändern schlampig angepickte Wegweiser im A4-Format verraten. Der Zugang führt – wenig einladend und keineswegs barrierefrei – mitten durch die noch bestehende Baustelle. Als Entrée ins verwaiste Gebäude fungiert der Seiteneingang, die Pkw-Zufahrt ist noch gesperrt („Betreten der Baustelle verboten!“).

Dass in dieser Hinterhofidylle die Spitäler-Direktoren respektive überhaupt irgendwer seinen Arbeitsplatz haben könnte, scheint seltsam. Ist aber so. Rechtlich möglich macht dies laut Baupolizei eine „Teilfertigstellungsanzeige“, die im Innenbereich bereits eine Büronutzung erlaubt, während ringsum noch gebaut wird.

All dies nährte das Gerücht von baulichen Problemen am bisherigen Standort „Towntown“, was eine Wigev-Sprecherin jedoch dementiert. „Nein, Towntown bleibt weiterhin die Zentrale der Verwaltung.“ Betroffen vom dauerhaft angelegten Umzug aufs AKH-Gelände seien einige Vorstandsressorts und Stabstellen – den frei gewordenen Platz in Erdberg würde der Wigev-„Einkauf“ einnehmen, der derzeit bei den Gasometern untergebracht ist. Für alle, auch die Direktion, bleibe die bisherige Postadresse bestehen.

Stellt sich die Frage, warum die Generaldirektion nun zwar am Puls der Wiener Gesundheitsvorsorge (also im AKH) residiert, aber dafür fünf Kilometer Luftlinie zur restlichen Verwaltung in Kauf nimmt? Und den vor rund 15 Jahren extra geschaffenen städtischen Verwaltungscluster direkt an der U3 (u. a. mit Stadtgesundheitsamt und zentraler Impfstelle) wieder verlässt?