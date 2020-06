Wiens erste Senioren-WG sucht noch Mitbewohner

Jederzeit", sagt der ältere Herr mit der großen Zahnlücke. "Der neue Mitbewohner kann sofort einziehen." Die Dame im blauen Sommerkleid nickt. Die beiden Senioren, Hedwig und Friedrich, machen seit zwei Monaten, was sie in den vielen Jahrzehnten ihres bisherigen Lebens noch nie gemacht haben: Sie leben zu dritt in einer WG.

Es ist die erste Wohngemeinschaft Wiens für ältere Menschen, die hier in einem Neubau in Wien-Donaustadt ihre Adresse hat. In dem Haus des Samariterbunds teilen sich die beiden eine Gemeinschaftsküche und ein Gemeinschaftsbad. Sie kochen und essen gemeinsam, gehen spazieren oder spielen Rummy. Friedrich macht den Salat, Hedwig die Eiernockerln. Er schält Kartoffeln, sie macht den Auflauf. "Friedrich ist ein guter Esser", sagt die Wienerin anerkennend. Den einstigen Fuhrparkmeister der MA 48 hat sie in ihrem neuen Zuhause kennengelernt. "Ich schau auf ihn. Er schaut auf mich."

In dem Haus in der Mühlgrundgasse 3 leben Menschen, die für ein Leben in den eigenen vier Wänden zu gebrechlich, aber fit genug sind, um nicht in ein Pflegeheim zu müssen. "Solange man kann, kann man hier machen, was man will", sagt Hedwig trefflich. Ingeborg Bamboschek vom Samariterbund ergänzt: "Wir wollen, dass die Menschen hier selbstbestimmt leben." Ein Team aus Heimhilfen und Krankenpflegern schaut nur bei Bedarf vorbei.

Noch sind fünf Zimmer in Hedwigs und Friedrichs WG zu haben. "Deshalb suchen wir neue Mitbewohner", verkündet der 78-Jährige. "Jemanden, der gemütliche Runden mag." Hedwig fügt hinzu: "Wir wollen aber niemandem was vorschreiben."