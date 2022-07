Wiens Bürgermeister fordert nationalen Krisengipfel gegen die Teuerung

Seit Monaten sind die steigenden Preise Anlass für Diskussionen. Zuletzt sorgte etwa Niederösterreichs Landeshauptfrau mit ihrer Forderungen nach einem Strompreisdeckel für Diskussionen, wie gegen steigende Preise vorzugehen sei. Auch von anderen Seiten wurden immer wieder Vorschläge zur Diskussion gestellt.

Montag Abend meldete sich nun Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig zu Wort. Via Twitter verkündet er: "Angesichts der auf dem Tisch liegenden Vorschläge erachte ich zur Bewältigung der Teuerung einen Preisgipfel als sehr sinnvoll." Konkret fordert er, alle Verantwortlichen auf, sich an einen Tisch zu setzen: Bund, Länder, alle im Parlament vertretenen Parteien, Sozialpartner, Vertreter der EU und Experten sollten an diesem Gipfel teilnehmen, so der Wiener Bürgermeister.