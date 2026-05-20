Die Stadt feiert sich beim „Wienliebe Festival“ selbst

Am Rathausplatz geht es nach dem Eurovision Song Contest direkt weiter: Vom Eurovision Village werden Bühne und Gastronomiestände direkt weiterverwendet, um von 23. bis 25. Mai das „Wienliebe Festival“ zu feiern. Das findet heuer bereits zum dritten Mal statt, bespielt werden ab 11 Uhr eine Bühne am Rathausplatz und eine kleinere im Rathauspark – beide bei freiem Eintritt.

Veranstalter ist die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer Wien (WKW). Gefeiert werden soll „unsere Stadt, ihre Menschen und vieles von dem, was Wien ausmacht“, beschreibt es Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Für WKW-Chef Walter Ruck ist das Fest eine Erinnerung daran, wie großartig Wien ist. Austropop-Legende Ambros als Headliner Heimische Betriebe präsentieren ihr Kunsthandwerk, von Schmuckstücken aus dem 3D-Drucker bis zur Keramik. Was das musikalische Programm angeht, steht der Samstag im Zeichen des Austropops. Am Programm stehen „WIR4“, die Originalband von Austria 3, die heuer 15-Jähriges feiert, sowie ein Best of der Coverband „Monti Beton & Johann K.“ und Wolfgang Ambros als Headliner des Abends.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Theresa Wey Im Jahr 2024 fand das Festival erstmals statt.

Am Sonntag wird getanzt und gesunden: Zuerst mit den Wiener Tanzschulen, später präsentiert das MUK ein paar Musical-Highlights. Und ganz vorbei ist der ESC dann doch noch nicht: Die Vereinigten Bühnen Wien führen ihr ESC-Musical mit hochkarätigen Solistinnen und Solisten auf. Versprochen werden ikonische Songs, große Stimmen und Momente zum Mitsingen. Eine Bühne bekommen am Pfingstmontag die neue Wiener Musikszene und Newcomer, darunter die Gruppe „Kosta Quanta“, die Schmäh mit modernen Pop-/Rock-Einflüssen verbindet. Tanzbare Melodien gibt es von Künstlerin Pippa, Anna Buchegger verbindet Dialekt mit modernen Sounds. Die Bühne im Rathauspark ist an allen Tagen dem Wienerlied gewidmet, von traditionell bis modern. Bühne für boomende Sportarten Erstmals gibt es heuer auch ein kostenloses Sportprogramm mit Mini-Tenniscourts und einem Basketball Court. Bei Letzterem können Besucher „3x3 Basketball“ kennenlernen. Die Sportart boomt und ist eine temporeiche Variante des klassischen Basketballs, bei der zwei Teams mit jeweils drei Spielern auf einem einzigen Halbfeld spielen.