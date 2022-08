Wienerin von Lkw erfasst und lebensbedrohlich verletzt

Eine Fußgängerin ist am Mittwochvormittag an der Kreuzung Simmeringer Hauptstraße/Awarenstraße von einem nach rechts abbiegenden Lkw erfasst worden, als sie den Schutzweg benutzte. Die 79-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung per Notarzthubschrauber in ein Spital gebracht, berichtete die Polizei.

Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien hat die Erhebungen der genauen Unfallumstände übernommen.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: