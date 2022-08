Mutter schüttelte vier Monate altes Baby fast zu Tode

Seit zwei Wochen kämpft der kleine Patient im Krankenhaus um sein Leben. Ein Gerichtsgutachten, das am Dienstag vorlag, bestätigte schließlich den Verdacht: Die Mutter soll das Kind tatsächlich aus purer Verzweiflung geschüttelt haben. Am Dienstagabend nahm die Polizei die Frau an ihrer Wohnadresse in Wien fest.

