Mann onanierte in Innenhof: Festnahme wegen Aufenthaltsverbots

In Wien-Wieden wurde die Polizei am Sonntagnachmittag in den Innenhof eines Mehrparteienhauses gerufen. Ein Mann habe sich zum Teil entkleidet und auf offener Straße vor dem Haus onaniert. Für dieses Verhalten wird der Mann angezeigt.

Dabei sollte es allerdings nicht bleiben. Denn eine Überprüfung der Personalien des 54-jährigen Ungarns ergab, dass gegen ihn ein aufrechtes Aufenthaltsverbot in Österreich besteht. Deshalb wurde der Mann festgenommen.

