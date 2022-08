Wien: Schlepper nach Verfolgungsjagd mit Schreckschüssen gestoppt

Wenn aus einer Verkehrskontrolle eine Verfolgungsjagd wird. Das ist am Dienstagabend in Wien Ottakring, in der Zeißberggasse, passiert. Gegen 23 Uhr wollten WEGA-Beamten ein Fahrzeug anhalten, um Lenker und Fahrzeug zu kontrollieren.

Anstatt stehen zu bleiben stieg der Lenker aufs Gas und raste davon. Die Polizisten verfolgten den flüchtenden Lenker durch mehrere Gassen bis in ein Gewerbegelände, wo das Fahrzeug stoppte.