Wienerin soll mit Stanleymesser auf Ehemann eingestochen haben

Eine Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar eskalierte am Dienstagabend in Wien-Margareten gehörig. Gegen 19.30 Uhr soll eine 36-Jährige ein Stanleymesser gezogen und ihrem Mann in den Oberarm geschnitten haben. Das Opfer erlitt bei dem Streit in der Reinprechtsdorfer Straße einen 15 Zentimeter langen Schnitt.

Der Mann wurde von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die Ehefrau wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgehängt.

