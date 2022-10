Wienerin fand schlafenden Einbrecher in ihrem Auto

Ein kurioser Fall beschäftigte die Polizei am Montag: Eine 37-Jährige hatte ihr Auto am Erlachplatz in Favoriten abgestellt. Als sie zurückkam, bemerkte sie, dass ein fremder Mann auf der Rückbank des Fahrzeugs lag, die Warnanlage blinkte.

Mann ergriff die Flucht

Die Frau schlug Alarm und bat einen Bauarbeiter, der sich in der Nähe aufhielt, um Hilfe. Dieser soll den Mann aus dem Pkw gezogen haben, welcher anschließend geflüchtet sei.

Als Polizisten der Polizeiinspektion Van-der-Nüll-Gasse vor Ort eintrafen, um den Sachverhalt aufzunehmen, kam der mutmaßliche Einbrecher zurück und beteuerte, am Abend - in stark alkoholisiertem Zustand - das Auto für seinen eigenen gehalten und sich darin schlafen gelegt zu haben.

Keine Einbruchsspuren

Die 37-Jährige gab aber an, ihren Pkw zugesperrt zu haben. Einbruchsspuren wurden jedoch keine festgestellt. Da das Fahrzeug laut Polizei aber augenscheinlich durchwühlt worden war, wurde der Beschuldigte vorläufig festgenommen.

