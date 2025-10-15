Wienerin der Woche: Die Auslagengestalterin Babsi Daum

Das Stuwerviertel im zweiten Bezirk war bisher nicht unbedingt als Kunstmeile bekannt. Viele Jahre prägte die Prostitution das Bild seiner Straßen. Und parallel eine hitzig geführte Diskussion darüber. Doch schau an! An der Ecke der Stuwer- mit der Molkereistraße sind wieder Kollegen der Druckgrafikerin Babsi Daum am Werken: Sechs Auslagen vor ihrem Atelier darf das extra aus Hamburg angereiste Kollektiv gestalten. Ihre Ausstellung wird als bereits 106te in der Reihe „Arbeit in Auslage“ am Sonntag von 11 bis 15 Uhr bei Kaffee und Kuchen eröffnet.

„Das ist schon ein Teil von mir“, erzählt Babsi Daum, die seit ihrem Studium an der Angewandten vor mehr als dreißig Jahren als Künstlerin tätig ist. Im November 2008 hat sie erstmals die fünf Auslagen in der Stuwerstraße und die sechste Auslage in der Molkereistraße für eine Ausstellung genützt. Seither werden die Schaufenster alle sechs Wochen mit neuer künstlerischen Arbeit bestückt.