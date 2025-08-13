Wienerin der Woche: Die "rocking" Obfrau Ingrid Urbanik

„We will rock you!“ sangen, stampften und klatschten 70 Festgäste. Die Szene glich mehr einem Rockkonzert als dem beschaulichen Geburtstagsfest an der Alten Donau für eine 80-jährige Jubilarin. Ingrid Urbanik spricht, agiert und bewegt sich aber auch nicht wie ihre Geburtsurkunde vielleicht vermuten ließe. Seit fünf Jahren ist sie auch die Obfrau der Rocking Community, die ihre liebe Freundin Brigitte Irowec im Jahr 2018 gegründet hat.

50 Jahre hat Ingrid Urbanik mit ihrem Mann eine im Elektrohandel tätige Firma geführt. „Das Glas ist bei mir mehr als nur halb voll“, erklärt sie ihre Lebenseinstellung, die sie jung hält. Mit ihren 16 Gruppenleitern hat die Obfrau heuer bereits 420 Events organisiert. Das Spektrum reicht von Yogalates (ein altersgerechtes Bewegungsangebot) über Sprachcafés und Buchklubs bis zu gemeinsamen Besuchen von Museen, Theatern, diversen Betrieben oder auch Restaurants.