Wiener Zweitwohnsitzabgabe soll ab 2025 bis zu 500 Euro pro Jahr betragen

Das kündigte der Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Freitag im Klub der Wirtschaftspublizisten an. Das entsprechende Gesetz werde bald in Begutachtung gehen.

Bei den Verhandlungen zum Doppelbudget 2024/2025 haben SPÖ und NEOS eine Abgabe für Zweitwohnsitze vereinbart - von der die Wiener ausgenommen werden sollen.