Fleisch ist zurück: Vegan-Experiment am Wiener Würstelstand beendet

Seit Dienstag gibt es bei den Wiener Würstelständen von Mike Lanner in der Pfeilgasse 1 (Josefstadt) sowie an der U4-Station Spittelau (Döbling) wieder Bio-Fleischwürste. Das vegane Experiment, dass mit dem „Veganuary“ begann und auf zwei Monate ausgedehnt wurde, ist damit beendet. Alles beim Alten, also? Nein, das Konzept lautet nun primär vegan und weniger Fleisch als vorher. „Die Option vegan zu bleiben war am Tisch. Damit erreichst du aber nur die, die davon schon überzeugt sind. Ich denke, dass wir so mehr Menschen mitnehmen und die Mitte verschieben können“, sagt Lanner im KURIER-Gespräch.

Offen für alle zu sein, (und damit auch für Fleischesser), habe für ihn einen besonders hohen Stellenwert: „Ich mags, wenn's bunt ist. Dass der Würstelstand ein sozialer Ort und in vielen Jahren noch relevant ist, ist mir viel wichtiger. Je niederschwelliger, desto besser. Das taugt den Menschen. “ Vom Sternerestaurant zum Würstelstand Dauerhaft übernommen wird auf der Karte die vegane Currywurst. Das besonders beliebte aber für die Hochsaison zu aufwendige Backhendl aus Austernpilzen sowie der Hotdog „Veganer Vogel“ gehen in Sommerpause. Neu ist dafür der vegane Hotdog mit Krennmayo und Sauerkraut (statt dem Kimchi-Hotdog) sowie Aufstrichbrote (Grammelschmalz, Leberwurst und Pilzpaté) sowie Lumpa Salat (Vorarlberger Wurstsalat).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Wiener Würstelstand Neu ab März ist der vegane Hotdog mit Krennmayo und Sauerkraut. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Wiener Würstelstand Auch neu ab März am Würstelstand: Wurstsalat und Aufstrichbrote gibt es bis spät in die Nacht. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Wiener Würstelstand Die vegane Currywurst bleib auf der Karte, das Backhendl (rechts) geht in die Sommerpause.

Der Kopf hinter den Speisen ist übrigens Alexander Hafele, der im Sternerestaurant Steirereck lernte und nach einjähriger Station in der Labstelle beschloss, ganz beim Würstelstand einzusteigen. „Qualität ist für mich nicht an Sterne gebunden und ich bin nach dem Dienst immer zum Würstelstand gegangen. In der gehobenen Küche ist man so losgelöst und sieht die Freude der Gäste nicht. Beim Würstelstand habe ich direkten Kontakt mit unterschiedlichsten Menschen“, sagt Hafele.

Qualität ist für mich nicht an Sterne gebunden und ich bin nach dem Dienst immer zum Würstelstand gegangen. von Alexander Hafele Koch

Finanziell hat sich der vegane Betrieb laut Lanner gelohnt – in der Pfeilgasse habe man im Jänner und Februar tendenziell mehr Umsatz gemacht. In der Spittelau, wo im Winter bisher geschlossen blieb, habe er jedenfalls kein Geld verbrannt: „Das werte ich als Erfolg.“ Das Trinkgeld fiel sogar an beiden Standorten besser aus. Gäste bekommen Gender-Pay-Gap-Rabatt Was Lanner bei seinen Gästen auch wahrgenommen hat: viele kommen ganz bewusst, darunter mehr Frauen und FLINTA-Personen (Frauen, Lesben, inter, nicht-binäre, trans und agender, also geschlechtsneutrale Menschen). Eine für Lanner augenöffnende Erfahrung, aus der die Frage entstanden ist: Wenn der Wiener Würstelstand immaterielles UNESCO-Kulturerbe ist, was kultivieren wir dort eigentlich? Und haben dort alle gleich viel Platz?