"Extra Würstel" eröffnet zweiten Standort auf der Mariahilfer Straße

Schön, wenn auch mal eine Institution wie der Wiener Würstelstand (oder besser: die zeitgemäß Interpretation eines solchen) so gut läuft, dass ein zweiter Standort her muss. Das Standl „Extra Würstel“ ist seit nicht ganz drei Jahren an der Taborstraße im zweiten Bezirk zu Hause und hat dort mit Bio-Wurst, veganen Versionen und Fermentierten seine Existenzberechtigung erfolgreich unter Beweis gestellt. Seit Kurzem erstrahl der neonrosa Schriftzug auch auf der Mariahilfer Straße 47 im 6. Bezirk. Es ist der zweite, noch größere Standort für das moderne Würstelstand-Konzept.

Geführt werden beide Standorte von den Brüdern Felix und Michael Fuchs, die schon länger auf der Suche nach einem zweiten Standort waren. Nach einem Sommer-Pop-up auf der Donauinsel soll die Mariahilfer Straße 47 nun das dauerhafte zweite Zuhause werden. Geöffnet ist täglich von 11 bis 22 Uhr. Zuvor residierte hier übrigens der Imbiss "Electro Camel" für orientalisches Street Food, der an einem anderen Standort wieder öffnen soll. Frisch gezapft und noch mehr Essen Was die Fuchs Brüder mit all dem vielen Platz - inklusive Schanigarten! -auf der Mariahilfer Straße anstellen wollen, steht schon fest: Es gibt ein noch größeres Getränkeangebot, darunter frisch gezapftes Bier und Prosecco vom Fass. Und weil es die Küche hergibt, soll auch das Speisenangebot wachsen "Wo die Reise genau hingeht, wissen wir noch nicht ganz", sagt Felix Fuchs.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Extra Würstel Der Hotdog Bánh Wü mit eingelegter Kohlrabi und Karotte, hausgemachter Hoisin Mayo und frischer Gurke. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Verena Richter Hausgemachte, doppelt frittierte Pommes bei "Extra Würstel". Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Seth-Moses Ellermann Die Brüder Felix und Michael Fuchs. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Seth-Moses Ellermann