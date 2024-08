Wiener wollte Nachbarin anzünden: Nicht schuldfähig

Ein 49-Jähriger hat am Dienstag am Landesgericht zugegeben, dass er seine Nachbarin töten wollte. Motiv: sie hatte ihn wegen Lärmerregung angezeigt.

Deswegen passte er die 50-Jährige vor dem Wohnhaus in Wien-Hietzing ab und schlug mit einem abgebrochenen Ast so lange auf ihren Kopf und Oberkörper ein, bis ein Passant dazwischen ging und ihm den Holzprügel entriss. Darauf schüttete der Mann einen Brandbeschleuniger auf die am Boden liegende Frau und wollte sie anzünden.