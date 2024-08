Festnahme nach Messer-Attacke am Yppenplatz in Wien-Ottakring

Am Sonntag ist es in Wien-Ottakring im Verlauf eines Streits wegen Geld zu einer Messerattacke und der späteren Festnahme eines 24-jährigen syrischen Tatverdächtigen gekommen. Wie die Landespolizeidirektion am Montag berichtete, soll dieser einen 19-Jährigen leicht verletzt haben. Tatort war der Ottakringer "Hotspot" Yppenplatz.