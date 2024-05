Wiener-Wohnen-Mitarbeiterinnen terrorisiert: "Frust" als Motiv

Die Mails - insgesamt 23 waren vom Strafantrag umfasst - gingen zwar an ein Beschwerde-Postfach, waren aber konkret an zwei weibliche Angestellte adressiert. Der Angeklagte beteuerte, er habe sich nicht bewusst an Frauen gerichtet, um diese verbal herabzusetzen. Er habe sich an "die Leute in der Buchhaltung und in der Geschäftsführung" gewandt, "die dafür verantwortlich sind".

Die beiden Betroffenen sagten als Zeuginnen aus, nachdem der Angeklagte auf ihren Wunsch den Gerichtssaal verlassen hatte. "Das Ankündigen des Vorbeischauens habe ich als Bedrohung empfunden. Ich trachte seither danach, dass nirgendwo ein Foto von mir ist. Der Versuch, unkenntlich zu bleiben, ist schon anstrengend und mit Einschränkungen verbunden", sagte die eine Zeugin. Die zweite Betroffene meinte, die E-Mails seien "sehr heftig" gewesen. Die Kolleginnen und Kollegen hätten "alles mitgekriegt", weil die Mails an ein Funktionspostfach gerichtet waren. Sie gehe seither nicht mehr alleine in die Parkgarage und habe ihre Adresse im Zentralen Melderegister sperren lassen.